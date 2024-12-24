明年全球市場12大風險　兩項發生機率高達90%

私募基金阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）首席經濟學家Torsten Slok發表報告，列出2025年全球市場面臨的12大風險以及其發生機率，包括關稅、英偉達（Nvidia）獲利以及潛在的通脹反彈推動利率走高等，美國2025年經濟衰退的可能性則為零。

Slok認為，2025年全球市場的最主要風險是關稅，並認為即將上場的特朗普政府實施關稅的可能性高達90%。特朗普在競選期間多次威脅徵收關稅，11月勝選後揚言上任後將對墨西哥和加拿大商品徵收25%關稅，並對中國內地商品額外課徵10%關稅。

另一風險則是英偉達，Slok指英偉達公布的業績或令預期過高的投資者失望，相信這種情況發生的可能性為90%。對於市場來說這實屬大事件，因為英偉達是全球市值第二大公司，該企11月底公布業績後，投資者已初步了解狀況，儘管當時盈利高於預期，但由於財測未達華爾街最樂觀預期，導致股價下跌。

他還關注的風險包含美國經濟進一步加速和投資者「動物本能」（animal spirits）回升、以及併購和IPO活動回暖，這兩者發生機率分別為85%和75%。

【2025年全球市場面臨的風險】

1） 美國關稅（發生機率：90%）

2） 英偉達獲利低於預期（發生機率：90%）

3） 美國經濟重新加速，動物精神捲土重來（發生機率：85%）

4） 併購及新股活動反彈（發生機率：75%）

5） 聯儲局暫停談論中性利率（發生機率：70%）

6） 受強勁經濟、關稅、移民限制和季節性因素推動，美國第一季通脹加速（發生機率：40%）

7） 聯儲局2025年加息（發生機率：40%）

8） 美國10年期國債孳息率在年中之前升至5%以上（發生機率：40%）

9） 德國經濟衰退可能性（發生機率：40%）

10）中國2025年陷入全面徹底（發生機率：33%）

11）美國財政危機（發生機率：10%）

12）美國經濟衰退的機率（發生機率：0%）