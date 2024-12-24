協鑫能科與螞蟻數科完成發行光伏實體資產RWA

內地綠色能源服務商協鑫能科與螞蟻數科在周一(23日)完成光伏實體資產的現實世界資產(Real World Assets，RWA)發行，涉資逾2億元人民幣。

螞蟻數科相關負責人表示，區塊鏈、智能合約技術可以提高資產營運、管理、處置、交易的透明度和資產交易效率，降低交易成本。當前，以新能源為代表的綠色資產發展是大勢所趨，螞蟻集團和協鑫集團長期保持合作關係，是次與協鑫能科合作光伏資產RWA，也是基於市場對新能源產業的認可，同時提升了「科技向實」的實際價值，並不斷顯現規模化效應。

協鑫能科相關負責人指出，今次與螞蟻數科，利用數碼技術方案，選擇光伏優質資產RWA，可以為全球投資者建立一個清晰可信的綠色投資環境。同時，將能源數碼化轉型是公司推動環境、社會及管治(ESG)國際化的履責實踐，建立更清晰可見的ESG生態系統。

該項目將協鑫能科位於湖北省、湖南省82MW的「鑫陽光」戶用光伏作為RWA資產，通過區塊鏈技術和物聯網(IoT)技術融合，將戶用光伏項目自身價值、營㟦、收益等數據儲存在區塊鏈上，形成數碼通證，並成為內地首宗光伏實體資產RWA。