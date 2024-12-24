財庫局：積極促進代幣化技術應用　不時檢討監管框架

港府近年積極拓展第三代互聯網(Web 3.0)產業，財經事務及庫務局副局長陳浩濂出席活動時表示，作為亞洲領先的國際金融中心，香港是結合傳統金融工具與虛擬資產的理想地方，正積極促進代幣化技術的應用。

他舉例指，香港金融管理局上月推出了「數碼債券資助計劃」，促進數碼證券市場發展，並鼓勵資本市場更廣泛運用代幣化技術，若能滿足資助計劃相關資格要求，每筆在港發行的數碼債券可獲最高250萬港元的資助。

他指出，香港是發展金融科技與虛擬資產的理想平台，港府一直以來致力為行業的創新與發展提供支持強調本港具備穩健的監管制度以及金融基礎設施，同時亦積極建立充滿活力的創新生態圈。香港將繼續發揮「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，成為連接傳統金融和新興技術的橋樑，讓香港發展成為Web 3.0和創新金融科技的技術高地。

他又重申，港府目標和方向是十分清晰，就是為市場提供適當的監管，以釋放Web 3.0以及其他相關技術的潛力，讓它們可以提高不同環節的效率和透明度，促進虛擬資產行業長遠可持續發展。港府和監管機構會秉持「相同業務、相同風險、相同規則」的原則，不時檢討香港的監管框架，並考慮在市場發展當中引入新的措施。