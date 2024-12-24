香港寬頻簽署52.5億可持續發展掛鈎貸款協議

貸款包含增強條款及綠鞋機制，允許香港寬頻在未來擴大貸款金額。SLL貸款的收益將用於重新融資本公司的未償貸款。

該貸款引入一項與預定的可持續發展績效目標（SPTs）掛鈎的利率調整機制，使香港寬頻在成功達成指定關鍵績效指標（KPIs）時，可享有降低的借貸成本。

SLL貸款由中國銀行（香港）有限公司、法國巴黎銀行、國泰世華商業銀行香港分行、東方匯理銀行香港分行、星展銀行有限公司、ING BANK N.V.香港分行及東亞銀行有限公司作為授權牽頭安排行、賬簿管理人及主承銷商，並由富邦銀行（香港）有限公司、法國外貿銀行香港分行、上海浦東發展銀行股份有限公司香港分行、台北富邦商業銀行股份有限公司參與。東方匯理銀行香港分行及ING BANK N.V.香港分行擔任聯席可持續發展協調人，羅斯柴爾德恩可則為香港寬頻提供財務顧問服務。

香港寬頻持股管理人及財務總裁余頌廷表示，透過這項再融資交易，香港寬頻不僅改善了貸款條件，還為企業在可持續性和問責性方面樹立了新標準。針對緩解氣候變化及網絡安全關鍵績效指標的追求，彰顯了公司對創造更可持續未來及安全數碼環境的堅定承諾。公司相信將融資計劃與這些關鍵目標結合，不僅能提升業務績效，還能為全球帶來更好的未來。