新特能源煞停回A　擱置添建10萬噸多晶硅產能

然而，基於目前公司所處行業狀況，再結合公司實際情況，經與保薦機構充分溝通並審慎論證後，決定終止A股發行，並向上交所提交關於撤回上市申請文件的申請，已獲上交所同意。

所謂「情況」，新特在月初入股一間煤電廠，求從其收息「吊命」的公告已經說得相當清楚：「鑑於當前光伏（太陽能）產業鏈上下游供需關係，短期內多晶硅市場供大於求的局面無法得到根本性改善，落後產能出清需要一定周期。面對日趨激烈的市場競爭環境，即使產能出清後多晶硅價格上漲，集團的利潤空間也將較以前年度大幅壓縮。」

新特能源最新公告續稱，原計劃通過回A集資建設年產20萬噸的高端電子級多晶硅綠色低碳循環經濟建設項目，其中一期10萬噸項目已使用自籌資金於2023年8月建成投產，但結合目前光伏產業鏈上下游供需關係和市場環境，二期10萬噸項目暫無建設計劃。董事會預期不回A不會對財務狀況或營運造成重大不利影響。

面對未來，集團將以經濟效益為核心，加大科技創新，強化內部管理，進一步提高多晶硅質量，降低生產成本；持續加大風力、光伏資源開發建設及營運規模，進一步擴大逆變器、能源路由器、靜態無功補償裝置(SVG)、柔性直流換流技術裝置等關鍵設備市場佔有率，積極布局新的利潤貢獻。