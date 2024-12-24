元朗區月內暫錄49宗二手成交　按月回落3成

節日氣氛濃厚，買家陸續暫緩入市，樓市交投顯著放緩，元朗區本月累錄49宗二手成交，較上月同期大幅回落約30%。區內御景園套三房以502萬元沽出，低市價約6%，原業主持貨約8年帳面蝕讓68萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原楊文傑表示，鰂魚涌君豪峰中層B室，實用面積約290方呎，一房間隔，放盤不足兩周減價30萬元，以488萬元沽出，呎價16,828元，新買家為投資客，購入單位收租。原業主於2019年以775萬元購入單位，持貨5年帳面蝕讓287萬元或約37%。

●中原葉俊安表示，鴨脷洲深灣軒1座低層F室，實用面積約480方呎，兩房間隔，月初以700萬元放售，減至686萬元成交，呎價約14,292元。

●中原李偉寧指出，小西灣藍灣半島6座中層C室，實用面積約848方呎，三房連套房間隔，享單邊全海景，叫價1,480萬元，最終以1,420萬元沽出，呎價約16,745元。

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九龍區

●中原許永生表示，長沙灣宇晴軒3座高層F室，實用面積約501方呎，兩房間隔，叫價790萬元，減至780萬元沽出，呎價約15,569元。

●香港置業陳子麟稱，牛頭角淘大花園O座中層7室，實用面積約285方呎，一房間隔，以380萬元放盤，約一年後獲同區客洽詢，議價後以360萬元易手，呎價約12,632元，新買家為收租客。

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新界區

●中原胡耀祖指出，馬鞍山天宇海6B座中層C室，實用面積約751方呎，三房連套房間隔，叫價約880萬元，議價後以865萬元易手，呎價約11,518元。原業主於2021年以1,000萬元購入單位，持貨約3年帳面蝕讓約135萬元，貶值約13.5%。

●美聯彭曉君表示，大埔天鑽9座中層G室，實用面積約525方呎，套兩房設計，議價32萬元，以658萬元獲承接，呎價約12,533元。原業主2019年以676.1萬購入單位，持貨5年帳面損手18.1萬元。

●中原蔡堅濤表示，粉嶺中心G座中層1室，實用面積約368方呎，兩房間隔，叫價約420萬元，議價後以400萬元獲承接，呎價約10,870元。

●利嘉閣羅富欽稱，粉嶺牽晴間5座高層G室，實用面積約428方呎，兩房間隔，以518萬元放售，議價後以480萬元成交，呎價約11,215元。原業主於2016年以約486.8萬元買入單位，持貨約8年帳面微蝕約6.8萬元。

●中原王勤學表示，元朗御景園2座低層3室，實用面積約647方呎，三房連套房間隔，叫價510萬元，減價8萬元，以502萬元沽出，呎價約7,759元，低市價約6%。原業主於2016年12月以570萬元買入單位，持貨約8年帳面蝕68萬元或約11.9%。

●中原陳偉業指出，東涌海堤灣畔3座中層H室，實用面積約562方呎，兩房間隔，叫價650萬元，減價12萬元，以638萬元沽出，呎價約11,352元。

●中原曹嘉華表示，東涌水藍‧天岸2座中層C室，實用面積約539方呎，兩房海景單位，減價20萬元，以700萬元成交，呎價約12,987元。

●美聯潘慶樑稱，大嶼山愉景灣4期蘅峰彩暉閣一個低層C室，實用面積約757方呎，三房連套房設計，叫價約510萬元，議價後以約482萬元成交，呎價約6,367元。

●利嘉閣溫錦駒指出，將軍澳藍塘傲8座中高層E室，實用面積約676方呎，套三房間隔，原以1,400萬元放售，議價後以1,060萬元連租約成交，呎價約15,680元。因業主身在內地，代理即時飛往內地簽約。

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