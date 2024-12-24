啟德跑道區項目獲大手客連掃3個單位

有大手客於平安夜入市，斥資逾4,580萬元掃入啟德跑道區現樓項目3個單位。全港新盤是日暫錄得約9宗成交。

●啟德MIAMI QUAY I 錄「一客三食」

由會德豐地產牽頭發展的啟德MIAMI QUAY I，周二(24日)獲大手客斥資逾4,580萬元連購3伙。上述新售出單位包括一伙兩房連儲物室單位及兩伙三房單位，實用面積為486及661方呎，成交價介乎1,272.9萬至1,708.4萬元，呎價約24,198至26,191元，買家另可享有回贈。

●啟德柏蔚森II兩房呎售約18,410元

●何文田名鑽三房成交價1,586萬

由益兆集團控股發展的何文田名鑽，周二(24日)以1,586.3萬元售出5樓A室，為實用面積821方呎，屬三房間隔，呎價約19,322元。

●屯門凱和山加推8伙周六賣

●洪水橋滙都累售約579伙

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