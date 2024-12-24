啟德跑道區項目獲大手客連掃3個單位
2024年12月24日 21:33
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有大手客於平安夜入市，斥資逾4,580萬元掃入啟德跑道區現樓項目3個單位。全港新盤是日暫錄得約9宗成交。
●啟德MIAMI QUAY I 錄「一客三食」
由會德豐地產牽頭發展的啟德MIAMI QUAY I，周二(24日)獲大手客斥資逾4,580萬元連購3伙。上述新售出單位包括一伙兩房連儲物室單位及兩伙三房單位，實用面積為486及661方呎，成交價介乎1,272.9萬至1,708.4萬元，呎價約24,198至26,191元，買家另可享有回贈。
●啟德柏蔚森II兩房呎售約18,410元
●何文田名鑽三房成交價1,586萬
由益兆集團控股發展的何文田名鑽，周二(24日)以1,586.3萬元售出5樓A室，為實用面積821方呎，屬三房間隔，呎價約19,322元。
●屯門凱和山加推8伙周六賣
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，周二(24日)上載最新銷售安排，落實加推8伙於本周六(28日)起招標發售。該批單位涵蓋2伙高層開放式戶及6伙三房單位，實用面積為291及691方呎，屬第3座A室及第5座J室。招標期截至明年12月31日，期間每日下午1時招標及下午5時截標。
●洪水橋滙都累售約579伙
泛海集團(00129)元朗洪水橋滙都，月內交投不斷，周二(24日)再添1宗成交，兩期項目累售579伙，並套現逾28億元。集團執行董事關堡林表示，新近售出的單位第5座3樓A03室，實用面積431方呎兩房，成交價425.96萬元，呎價約9,883元。
●油塘蔚藍東岸夥中原地產推置業優惠
五礦地產(00230)旗下已屆現樓的油塘蔚藍東岸，周二(24日)公布聯同中原地產推出聖誕及新年置業優惠。中原地產東南中九龍區營業董事李玉祥表示，由即日起至明年1月11日，經該行購入上述項目的首5名一手買家，可獲贈價值約1萬港元的尖沙咀商場購物券，名額5個，優惠總值約5萬港元。優惠先到先得，送完即止。
●大埔白石角Silicon Hill首錄終止交易
早於樓花期間開售，並已於去年入伙的新鴻基地產(00016)大埔白石角Silicon Hill，首錄終止交易個案。涉及的單位為翠景閣第2座2樓B2室，為實用面積405方呎，採兩房間隔，原本在2022年6月以759.76萬元售出，當時呎價約18,760元，惟交易最新列明於周一(23日)終止。
●大埔University Hill第2B期特色戶交易告吹
新鴻基地產(00016)的大埔白石角University Hill第2B期，亦錄得終止交易個案，來自優景閣第3座G樓A8室，為實用面積579方呎的三房單位，外連384方呎花園，去年6月成交價為1,110萬元，呎價約19,171元。