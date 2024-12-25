東方日報B1：內地救經濟　傳明年發3萬億特別國債

為期兩日的中國財政工作會議在聖誕節前召開，有外媒急不及待比中方更早「報佳音」，稱當局擬同意明年發行總規模3萬億元人民幣(下同)的特別國債聖誕禮物，或創有史以來的最大規模。利好消息似乎並非空穴來風，因為中國財政部在工作會議明確提及，明年要從5方面實施更積極的財政政策，正正包括安排更大規模政府債券，為穩增長、調結構提供更多支撐。

上任已滿一年的財政部部長藍佛安在會議上進行工作報告時，揚言明年持續用力、更給力打好政策「組合拳」，例如提高財政赤字率，加大支出強度、加速支出進度；大力優化支出結構、強化精準投放，更重視惠民生、促進消費、增後勁；進一步增加對地方轉移支付，增強地方財力。整體財策大方向與近兩周前完成的中央經濟工作會議一致，中經會已預告明年要提高財政赤字率、增發超長期特別國債和專項債。

今次財政部在會上強調，明年財政工作要專注做好6方面工作，也與中經會一樣以擴大內地的需求為首要任務，同時支持現代化產業體系建設、支持保障和改善民生、支持城鄉區域融合發展、支持生態文明建設、支持高水平對外開放。

外媒稱，隨着美國候任總統特朗普即將重返白宮，中國正準備應對措施，以減少美國對華可能提高關稅帶來的影響。據報中央通過發行特別國債籌集的3萬億元資金之中，約1.3萬億元主力或用於支持「兩重」建設(國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設)和「兩新」(大規模設備更新和消費品以舊換新)政策，以擴大投資和提振消費；用於支持發展「新質生產力」的金額可能達一萬億元。此外，部分資金擬用於向大型國有銀行注資，作為補充核心資本金。

事實上，藍佛安於十一長假復市後介紹一籃子財政增量政策時，已放風透露發行特別國債的計劃，支持大型國有內銀補充核心一級資本金，被外界視為時隔26年財政部重啟特別國債工具向內銀注資，當時發行規模2,700億元，以改善資本不足等風險。上月藍佛安則表示，相關工作正在加快推進中。

中方既然多次表述加大財政刺激力度的決心，可見政府舉債規模勢增加。消息於周二午後發酵的情況下，中國10年和30年期國債孳息率雙雙回升，後者更重上兩厘水平，高見2.006厘。券商分析指出，內地債市投資者自11月以來可能有交易過度的迹象，而且對於下調存款準備金率(降準)的預期甚至過熱，相關交易的搶跑已經出現透支，導致長期國債孳息率止跌回調。

另外，近日中國人民銀行亦召開明年金融機構金融統計制度會議，要求各金融機構要落實科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融及數字金融共「五篇大文章」的相關統計工作，積極做好技術準備，優化統計業務流程。