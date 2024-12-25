鄭勤龍：恒指近日反彈或將難以持久

從卦象顯示，恒指走勢正處於《地天泰》變《水火既濟》之中。在易經中，「天」為大自然的最高處，而「水」性則向下流，今「泰」卦和「既濟」卦帶有「天」和「水」的卦象，因此若將其意象應用於股市的預測上，便可預示近日的恒指反彈或將難以持久。

承接上周預示港股或仍需一段時間消化的《山水蒙》變《澤地萃》卦，恒指於上周三(18日)在19,884點開市，當日指數在高見19,953點後現回吐，翌日大市在低見19,591點後現回升，昨日大市升了215點，收報20,098點，可說是已應驗帶有實力未足之象的「蒙」卦和當大地受到滋潤後，萬物便能群聚而生，故綜合了卦象和基本分析，恒指短期內的走勢或會先低後高的「蒙」卦和「萃」卦象。

「泰」卦為天氣與地氣相通之象，代表着陰陽的交流和通暢。 在股市中，「陰」和「陽」可象徵「賣家」和「買家」，持續的成交暢旺每每可反映出投資者對後市的信心，然而「既濟」卦為水在上而火在下，所以火會被水淋熄，引伸為大市的上升動力或會逐漸被減弱。故此，綜合了卦象和基本分析，並將其意象應用於大市的預測上，便可引伸為港股在短期內或先高後低。

玄學金融家 鄭勤龍