內地明年着力釋放住房需求　大力實施城市更新

全國住房城鄉建設工作會議指出，2025年要着力釋放需求，把「四個取消、四個降低、兩個增加」各項存量政策和增量政策堅決落實到位，大力支持剛性和改善性住房需求。有效發揮住房公積金支持作用。加力實施城中村和危舊房改造，推進貨幣化安置，在新增100萬套的基礎上繼續擴大城中村改造規模，還要着力改善供給，商品房建設要嚴控增量、優化存量、提高質量。

會議指出，2025年要推動構建房地產發展新模式，着力優化和完善住房供應體系，加快發展保障性住房，滿足城鎮住房困難工薪群體剛性住房需求，支持城市政府因城施策，增加改善性住房特別是好房子供給。促進房地產供需平衡、市場穩定；大力推進商品住房銷售制度改革，有力有序推行現房銷售，優化預售資金監管。

會議要求，大力實施城市更新，建立城市體檢和城市更新一體化推進機制；深化城市建設、運營、治理體制改革，建立可持續的城市更新模式和政策法規。謀劃實施一批城市更新改造項目，全面完成2000年底前建成的城鎮老舊社區改造任務，鼓勵地方探索居民自主更新改造老舊住宅。此外，構建城市管理新模式，完善「一委一辦一平台」，推動城市管理融入基層治理；以「新城建」為引擎打造高水平「數字住建」。

會議又提出，打造「中國建造」升級版。全面深化建築業改革，變革建造方式，改革工程監理、工程造價、竣工驗收等制度，健全工程質量安全保障體系，大力發展現代化建築產業；還要提高住宅建設標準，大力實施物業服務質量提升行動。