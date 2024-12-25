豐田擬大幅上調ROE目標撐起日股　未來業務點部署？

消息指，日本乃至世界最大車廠豐田(Toyota)訂立一個雄心萬丈的計劃——把股本回報率(ROE)提高至20%，不但比市場估算豐田本財年ROE高9個百分點，對比上年日本上市公司的ROE平均值更高出11個百分點。消息刺激股價聖誕節午後急漲，收市升4.57%，為日經平均指數升幅第二大的個股，成為該指數升93點(0.24%)的重要推手，撐起日股大市。

日本傳媒中午突然發表上述來自豐田內部人士的重磅消息，雖然沒有確切的實現時間目標，但預計在「2030年前後」完成。「財技上」必然會做小「股本」的基數，如減少交叉持股和回購股份，據報單是本財年派息加回購的股東回饋就可能超過盈利的五成；另一方面穩定增加派息。

上月全球售車量增1.7%

實務上，豐田會革新商業模式，着眼於不同種類的汽車售後服務，減輕對售車的倚賴，事關世上有約3億部豐田在路上行走。這裏不僅是指零件更換、定期驗車和汽車金融，即使副社長宮崎洋一說過這樣可以每年提升經營溢利1,000億日圓，透過無線通訊網絡強化車輛性能才是關鍵，例如預防事故、提高自動駕駛精準度等，亦即Tesla的「SEV」(汽車由軟件定義)概念。

豐田有另一捷報，11月份全球售車量按年升1.7%至92.05萬輛，連續兩個月有增長，一大原因是中國(含港澳，不計台灣)銷量按年升7%至17.59萬輛，扭轉之前起碼6個月的跌勢，把今年累計跌幅縮至7.7%。中國市場環境依舊嚴峻，「減價戰激化」，但Granvia、Sienna、bZ3熱賣，營銷策略迎合到政府補貼買車的政策。