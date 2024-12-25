【深度解構】加密幣高唱入雲　「量子計算」能使幣值清零？

特朗普當選美國總統後刺激加密貨幣做好，比特幣一度衝破10萬美元關。不過，有專家警告，隨着量子電腦的出現，更強大的運算速度可以在10分鐘內破解比特幣的私鑰，令整個加密貨幣市場陷入被盜風險，相關金額或高達3萬億美元(約23.4萬億港元)。

外媒引述美國智庫哈德遜研究所資深研究員Arthur Herman指，量子電腦擁有破解加密貨幣的潛能，若未來出現「量子黑客」或「量子攻擊」，整個比特幣網路的安全性都將受到挑戰。

他坦言，雖然足以破解比特幣私鑰的量子設備在短時間內仍未有可能面世，不過，除非整個加密貨幣及區塊鏈群體合作升級技術，否則量子技術的進步將會比特幣構成風險。

Herman同時警告，量子攻擊不但會威脅比特幣，還會威脅傳統金融業，因為網路銀行的系統均使用相關的加密技術；但有安全專家坦言，相對於傳統金融，比特幣可能是更誘人的目標。

據Galaxy Digital稱，目前約有172萬枚比特幣、預估價值超過1,600億美元，被保存在公鑰暴露的地址中；若日後量子電腦算力升級後，所有比特幣都將面臨風險。黑客只需要10分鐘，就可破解比特幣私鑰，竊取比特幣並進行地址轉移。

與一般電腦不同的是，量子電腦是利用亞原子粒子的奇特性質，以「量子比特」(qubit)來表示數據，量子比特可以存在於0和1混合的連續狀態中；而在標準計算機中，所有數據從根本上都以0或1表示。使量子電腦能夠快速完成「一般電腦以數十年方可完全」的任務，可用於包括新藥研發、預測天氣或破解用於保護敏感數據的加密技術。