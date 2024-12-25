日本三大車廠上月產量齊降　本田、日產擬敲定經營合併框架

外媒報道，日本車廠巨頭本田與日產汽車計劃在明年1月底前後敲定經營合併框架，雙方將在今後設立的合併籌備委員會上集中討論。

兩間車企在今月23日宣布全面啟動磋商，計劃明年6月簽署合併合同，2026年8月成立將雙方納入旗下的持股公司並上市。若合併實現，新公司年銷售將居全球第三的巨型車企集團。日產為最大股東的三菱汽車將在明年1月底前後決定是否加入磋商。

同時，本田與日產公布了最新11月產銷量數據。本田11月產量按年下滑20.4%至32.99萬輛，全球銷量下跌6.7%至32.45萬輛。日產11月產量按年下滑14.3%至27.19萬輛，全球銷量下跌1.3%至27.87萬輛。

至於日本最大車企豐田，11月生產86.92萬輛汽車，按年下降6.2%，連續第10個月下降；銷量則增加1.7%至92.06萬輛，為連續第二個月增加。

另外，豐田汽車北美公司發言人指，公司將為美國總統當選人特朗普1月20日的就職典禮捐贈100萬美元(約780萬港元)，日前福特汽車和通用汽車亦宣布各捐贈100萬美元。