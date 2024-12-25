加密幣聖誕做好　調查：各國政府共持有3%比特幣　原因係...

加密貨幣聖誕日表現不俗，CryptoCompare數據顯示，「一哥」比特幣(Bitcoin)每枚報97,959美元，24小時內漲3.8%。特朗普建立國家比特幣儲備看似怪異，但追蹤全球加密幣持有量的網站Bitcoin Treasuries發現，現時全國各國政府持有約51萬枚比特幣，大約相當於迄今已開採比特幣(約1,979萬枚)的3%，市值折合接近3,897億港元。

政府手上的比特幣主要由查處犯罪所得，亦可能由於涉足挖礦業務而獲得報酬。持有最多比特幣的國家不是率先把它列為法定貨幣的中美洲國家薩爾瓦多，而是美國，持倉20萬枚，其次就是中國，持倉約19萬枚，亦即現時世上所有比特幣有0.96%在北京手上，市值折合接近1,452億港元。

薩爾瓦多的持有量其實僅約6,000枚，僅及不丹的一半。不丹水力發電資源豐富，大約5年前開始以國營形式涉足挖礦業務。

不過，由於建立比特幣官方儲備的想法目前仍很「前衞」，企業和交易所買賣基金(ETF)持倉仍較多，持有量分別相當於比特幣總量的5%及6%。