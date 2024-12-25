國務院改革地方專項債管理　為穩樓市保財源

國務院辦公廳今(25)日印發《關於優化完善地方政府專項債券管理機制的意見》，為內地穩樓市提供財源保障。

這份文件對專項債券投向領域實行「負面清單」管理，不許投資的包括「完全無收益的項目」、黨政機關辦公用房和黨校等「樓堂館所」、政績工程，以及被民間吐槽已久的仿古城鎮。

房地產投資也是「負面清單」，但2項除外——保障性住房、土地儲備，亦即是說，地方政府想收購樓盤做保障性住房，收購土地儲備，專項債開了綠燈。內媒亦指，土儲是重新獲准用專項債資金，「有利於房地產止跌回穩」。

此外，《意見》列明專項債券用作項目資本金範圍方面實行「正面清單」管理，提高用作項目資本金的比例，以省份為單位，可用作項目資本金的專項債券規模上限由該省份用於項目建設專項債券規模的25%提高至30%。

首要方針：樓市止跌回穩

重點在於，資金能用作資本金的項目領域包括保障性住房、城中村和棚戶區改造，跟多種戰略性新興產業和傳統公共設施並列，為穩樓市預備財政資源。

全國住房城鄉建設工作會議提出來年4大重點工作方針，打頭陣的是「持續用力推動房地產市場止跌回穩」，工作包括「着力釋放需求……大力支持剛性和改善性住房需求，有效發揮住房公積金支持作用……增加保障性住房供給」、擴大城中村改造規模，並「嚴控增量和優化存量」樓盤建設。面對爛尾樓風波則提出「大力推進商品住房銷售制度改革，有力有序推行現房銷售，優化預售資金監管」。

專家：擴大範圍有利地方政府覓合適項目

可見，國務院辦公廳新刊發的《意見》對房地產行業的支持，乃住建部等開會後的接力出招。

粵開證券首席經濟學家羅志恆向內媒表示，擴大專項債投向領域，並且實行負面清單管理，實際上擴大了專項債的使用範圍，有利於地方政府能更快地找到合適的項目，避免了「資金等項目」的現象，有利於讓財政資金盡快形成實物工作量，推動經濟回升向好。提高用作資本金的比例則有利於更好地發揮財政資金的槓桿作用，撬動起更大的投資規模，地方政府心儀項目可更快落地。