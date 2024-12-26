東方日報B1：內銀A股聖誕報佳音

A股周三(25日)反覆偏軟，滬綜指微跌0.01%，深成指及深圳創業板指數分別跌0.64%及跌0.55%。兩市總成交額約1.28萬億元(人民幣‧下同)。

中國人民銀行周三進行3,000億元中期借貸便利(MLF)操作，中標利率一如預期維持兩厘，但由於到期量達1.45萬億元，一下子淨回籠1.15萬億元，為10年來未曾見過的「收水」，且已延續至第5個月。

然而，市場相信人行並非收水，該行旗下官媒亦稱，這次縮量續做MLF是由於市場流動性充裕，已創出多種工具平滑MLF大量到期造成的資金面波動。中信証券首席經濟學家明明相信，下調金融機構存款準備金率(降準)的機會反而有所提高，快則未來幾天進行，並料明年再減息0.4至0.5個百分點。

儘管中國經濟復甦仍充滿挑戰，4大行A股的股息回報率現僅餘4厘多，但對沖基金經理、昊竹投資總監余昊認為內銀股「該漲」，H股股價會升至相當於股息回報率6厘附近。

他不認為人行9月炮製的SFISF(證券、基金、保險公司互換便利，金融機構用藍籌等合資格證券作抵押向央行借錢投資股市)是內銀股上漲的主要原因，指其成本其實不低，「市場亦根本不缺錢」。說到底是無風險利率走低，理財產品的回報隨時比10年期國債孳息率更加微薄，定存利息亦持續下跌，內銀股不但股息率吸引，且有望維持穩定利潤和派息，因淨息差將漸趨橫行，資產質素難再顯著惡化。

就A股後市，余昊坦言，游資尤其外資「經歷每個月的政策博弈(等政策出台)已有點疲憊」，但他仍看好A股明年表現，因為刺激政策大概率會改善企業盈利，應該採取順周期的策略，選股宜價值和增長兼備。

中央繼續「穩股穩樓」，聖誕焦點在後者。全國住房城鄉建設工作會議提出來年4大重點工作方針，打頭陣的是「持續用力推動房地產市場止跌回穩」，工作包括「着力釋放需求……大力支持剛性和改善性住房需求，有效發揮住房公積金支持作用……增加保障性住房供給」、擴大城中村改造規模，並「嚴控增量和優化存量」樓盤建設。

面對爛尾樓風波則提出「大力推進商品住房銷售制度改革，有力有序推行現房銷售，優化預售資金監管」。

成都市城市建設發展研究院副院長馮波分析，內地樓市鬆綁會繼續因城施策，並讓地方政策有更大自主權，加快收購樓盤做保障房。上海易居房地產研究院副院長嚴躍進基於會議公報，預計住房公積金的政策會繼續發力。

國務院辦公廳接力印發《關於優化完善地方政府專項債券管理機制的意見》，擴大專項債券投向領域、提高其用作項目資本金之許可上限。亮點在於專項債可用於保障房和土地儲備，資金能用作資本金的項目領域則包括保障房、城中村和棚戶區改造，跟多種戰略性新興產業和傳統公共設施並列，為穩樓市預備財政資源，同時在加強資金管理的前提下拉動投資，穩定經濟。