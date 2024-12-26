新地15大商場聖誕檔期人流及營業額增近15%

新地執行董事馮秀炎表示，12月1日恢復深圳「一簽多行」政策及擴大政策覆蓋至深圳市非戶籍居民後，入境處數字顯示政策推行後，每個周末的內地客訪港人數不斷攀升，政策有效為零售業「開源」。

旗下15大商場把握節日消費機會，以吸睛聖誕裝飾吸客，在12月至聖誕期間舉行多個節日活動，包括apm角色動畫創作工作坊、角色設計師舉行首個香港粉絲見面會、大埔超級城大搞聖誕美食市集、銅鑼灣wwwtc mall邀得國際馬戲大師沉浸式獻技等，成功催谷人流。

而過去的冬至夜旗下商場餐廳商戶滿座，聖誕檔期仍有不少港人留港消費，新地旗下15大商場趁聖誕檔期，在不同地區舉行本地頂流及韓星活動等，按年增加逾10%推廣費推出高回贈活動。如觀塘apm在平安夜感謝日錄得多宗逾萬元消費，只為可合資格以超值價購買水心產品，高峰期有逾百顧客排隊等待換購。銅鑼灣區亦見旅客因高回贈而大買名牌單品，平均單價逾15,000元。

15大商場憑密集式慶祝活動和加大優惠力度，營造濃厚節日氛圍，令冬至至聖誕檔期錄得人流及營業額按年增近15%，其中餐飲、節日精品、電器等賀節相關及高價大優惠的商戶最受惠。