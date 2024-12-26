京東物流日本首個自營倉營運 未來2至3年布局日韓
2024年12月26日 16:10
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物流公司京東物流(02618)日本東京1號倉開始營運，是該企在日、韓布局的首個自營海外倉，並宣布計劃在未來2至3年，持續在日本及南韓地區布局多個自營海外倉，連通多國的國際航線，建立亞太地區「2至3日到達」的時效圈，為日韓企業及出海日韓的中國品牌等企業，提供電商一體化、一盤貨的供應鏈物流服務。
日本東京1號倉位於日本千葉縣，可存儲數百萬件商品，並引入多種先進自動化設備，如數百個倉儲機器人、分揀機器人和自動化作業流水線等，相較傳統人工作業模式，效率可提升超過100%。同時，全個倉庫投入高密度貨箱到人自動化方案，採用高低機器人組合模式，在充分利用倉庫上層空間的同時，提升出入庫送箱速度，相較傳統貨到人自動化方案，存儲效率可提升逾50%，揀選效率可提升超過35%。
京東物流指，現時以海外倉為核心，已在日韓地區建立「全鏈路」履約能力，為消費者提供中日、中韓及韓日流向的高效跨境履約服務。同時，在亞太地區建立海外倉，可實現訂單當日接收即出庫，整體履約時效較日韓當地平均水平縮短24小時，大大提升海外消費者的購物體驗。