京東物流日本首個自營倉營運　未來2至3年布局日韓

日本東京1號倉位於日本千葉縣，可存儲數百萬件商品，並引入多種先進自動化設備，如數百個倉儲機器人、分揀機器人和自動化作業流水線等，相較傳統人工作業模式，效率可提升超過100%。同時，全個倉庫投入高密度貨箱到人自動化方案，採用高低機器人組合模式，在充分利用倉庫上層空間的同時，提升出入庫送箱速度，相較傳統貨到人自動化方案，存儲效率可提升逾50%，揀選效率可提升超過35%。

京東物流指，現時以海外倉為核心，已在日韓地區建立「全鏈路」履約能力，為消費者提供中日、中韓及韓日流向的高效跨境履約服務。同時，在亞太地區建立海外倉，可實現訂單當日接收即出庫，整體履約時效較日韓當地平均水平縮短24小時，大大提升海外消費者的購物體驗。