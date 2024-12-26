內地從事第二第三產業逾4億人 去年GDP修訂為129萬億人幣

內地國務院發布第五次全國經濟普查結果，普查顯示2023年末，全國共有從事第二產業和第三產業活動的法人單位3,327.0萬個，與2018年末相比，增長52.7%，從業人員4.2898億人，增長11.9%，自營商8,799.5萬個，從業人員1.7956億人。

2023年末，全國共有數位經濟核心產業企業法人單位291.6萬個，從業人員3,615.9萬人；全年營業收入逾48.44萬億元人民幣(下同)。在數位經濟核心產業企業法人單位中，數位產品製造業26.2萬個，佔9.0%；數位產品服務業27.4萬個，佔9.4%；數位科技應用業143.0萬個，佔49.0%；數位要素驅動業95.0萬個，佔32.6%。

在數位經濟核心產業企業法人單位從業人員中，數位產品製造業1,337.2萬人，佔37.0%；數位產品服務業151.9萬人，佔4.2%；數位科技應用業1,460.9萬人，佔40.4%；數位要素驅動業665.9萬人，佔18.4%。在數位經濟核心產業企業法人單位營業收入中，數位產品製造業20.47萬億元，佔42.3%；數位產品服務業4.18萬億元，佔8.6%；數位科技應用業14.04萬億元，佔29.0%；數位要素要素驅動業9,7431.3億元，佔20.1%。

另外，2023年末，全國共有金融業企業法人單位10.7萬個，從業人員1,235.5萬人，分別比2018年末下降21.9%及32.0%。 2023年末，金融業企業法人單位資產總計逾505.90萬億元，較2018年末增長57.2%。

對普查年度(2023年)國內生產總值(GDP)進行修訂。修訂後的2023年國內生產總值為129.42萬億元，比初步核算數增加33,690億元，增幅為2.7%。