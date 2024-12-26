嘉里建設增資至49億人幣取武漢土儲

於今年12月，為提升集團在武漢市的土地儲備(包括天街B2地塊)之樓面面積組合的質素及防禦性，富耀已訂立該交易如下：

(1) 武漢市土地整理儲備中心同意收回天街B2地塊之土地使用權，武漢市土地整理儲備中心向富耀以現金支付總補償金額為3,793,640,000元人民幣。隨着該收回，武漢市土地整理儲備中心已執行程序變更天街B2地塊之土地使用權；及

(2) 富耀成功參與出售程序以購回天街B2地塊之土地使用權及額外取得鄰近河畔的和平里A地塊之土地使用權，富耀向武漢市自然資源和城鄉建設局以現金支付總代價為4,893,800,000元人民幣(逾52.02億港元)。天街B2地塊及和平里A地塊指定作住宅、辦公室、商業及其他綜合用途，各使用權年期為70年用於住宅用途，40年用於辦公室和商業用途及50年用於其他綜合用途。

該集團稱，於該交易之總現金支出淨額為1,100,160,000元人民幣(逾11.69億港元)。

於該交易前，天街B2地塊包含樓面面積259,500平方米作商業用途。緊隨該交易完成後，集團在天街B2地塊之總樓面面積包含樓面面積130,000平方米作住宅用途及樓面面積4,000平方米作商業用途，以及和平里A地塊包含樓面面積43,000平方米作住宅用途及樓面面積113,000平方米作辦公室、商業及其他綜合用途。