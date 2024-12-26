連連數字出售聯營公司股份予兩買家 總對價逾16億人幣
2024年12月26日 19:05
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連連數字(02598)公布，於2024年12月25日(交易時段後)，公司與買方及目標公司訂立協議。根據協議，(i)買方Amex TRS同意向該公司購買總註冊資本1,154,618,100元人民幣(下同)，佔緊隨增資完成後目標公司股權的14.27%，對價為1,569,430,688元，及(ii)買方AEMD同意向該公司購買總註冊資本23,563,719元，佔緊隨增資完成後目標公司股權的0.29%，對價為32,029,312元。
根據協議，目標公司擬在進行出售事項的同時，增加註冊資本2,330,181,818元，將總註冊資本增至8,090,181,818元。Amex TRS及AEMD各自同意以對價3,103,985,139元及63,346,861元，分別認購增加的註冊資本2,283,578,019元及人民幣46,603,799元。
緊隨出售事項及增資完成後，目標公司將由Amex TRS、該公司及AEMD分別持有80.72%、17.63%及1.65%。
目標公司為該公司的聯營公司，是一家於中國註冊成立的有限公司，主要從事提供銀行卡結算及清算服務。截至協議訂立日期及緊接出售事項及增資交割前，目標公司分別由Amex TRS、本公司及AEMD擁有53.68%、45.22%及1.10%。