連連數字出售聯營公司股份予兩買家　總對價逾16億人幣

根據協議，目標公司擬在進行出售事項的同時，增加註冊資本2,330,181,818元，將總註冊資本增至8,090,181,818元。Amex TRS及AEMD各自同意以對價3,103,985,139元及63,346,861元，分別認購增加的註冊資本2,283,578,019元及人民幣46,603,799元。

緊隨出售事項及增資完成後，目標公司將由Amex TRS、該公司及AEMD分別持有80.72%、17.63%及1.65%。

目標公司為該公司的聯營公司，是一家於中國註冊成立的有限公司，主要從事提供銀行卡結算及清算服務。截至協議訂立日期及緊接出售事項及增資交割前，目標公司分別由Amex TRS、本公司及AEMD擁有53.68%、45.22%及1.10%。