新盤交投疏落 聖誕假兩日錄21宗成交
2024年12月26日 21:10
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新盤市場未有大型銷售活動，過去兩日聖誕假期(25、26日)市場錄約21宗一手成交，新界西北上車項目交投較活躍，屯門掃管笏樓盤兩日沽出5伙最多，元朗洪水橋項目昨亦錄4宗買賣。
凱和山兩日沽出5伙 涉及金額2294萬元
●路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，於聖誕假期兩日(25、26日)沽出5伙，套現金額逾2,294.2萬元。
其中一宗成交於今日錄得，單位為3座6樓C室，實用面積478方呎，兩房間隔，成交價逾487萬元，呎價約10,190元。
洪水橋滙都昨連售4伙 套現逾1784萬元
●泛海集團(00129)元朗洪水橋滙都系列交投持續，項目於聖誕節(25日)單日連沽4伙，套現1,784.54萬元。
該4伙售出單位均為滙都II的兩房戶，實用面積431至450方呎，售價由423.82萬至464萬元，呎價約9,834至10,311元。
NOVO LAND第3B期今售1伙 成交呎價1.27萬元
●聖誕假期新盤市況較為淡靜，市場零星成交個案。新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，周四(26日)錄一宗買賣，項目Fiskars第2B座25樓B室，實用面積430方呎，兩房間隔，成交價548.25萬港元，呎價約12,750元。
維港‧雙鑽上載銷售安排 周日開售4伙
●中國海外發展(00688)旗下啟德維港‧雙鑽在周三(25日)上載銷售安排，將於周日(29日)發售4個單位，包括1A座9至11樓A室，實用面積493方呎，餘下一伙為2B座29樓G室，實用面積657方呎。
此外，該盤昨日錄得一宗成交，單位為1A座8樓A室，實用面積493方呎，兩房間隔，成交價905萬元，呎價約18,357元。
同系區內維港1號亦於昨日沽出一伙，項目1A座26樓D室，實用面積444方呎，兩房開放式廚房間隔，以910.4萬元售出，呎價約20,505元。
●會德豐地產牽頭發展的啟德跑道區DOUBLE COAST I，於兩日假期(25、26日)售出兩伙，其中，項目第3座8樓J室，實用面積441方呎，兩房開放式廚房設計，成交價767萬元，呎價約17,392元。
該盤昨日亦沽出一伙特色戶，為低座5座6樓A室連天台單位，實用面積426方呎，兩房開放式廚房設計，天台面積353方呎，以953萬元易手，呎價約22,371元。