新盤交投疏落　聖誕假兩日錄21宗成交

新盤市場未有大型銷售活動，過去兩日聖誕假期(25、26日)市場錄約21宗一手成交，新界西北上車項目交投較活躍，屯門掃管笏樓盤兩日沽出5伙最多，元朗洪水橋項目昨亦錄4宗買賣。

凱和山兩日沽出5伙 涉及金額2294萬元

其中一宗成交於今日錄得，單位為3座6樓C室，實用面積478方呎，兩房間隔，成交價逾487萬元，呎價約10,190元。

洪水橋滙都昨連售4伙 套現逾1784萬元

該4伙售出單位均為滙都II的兩房戶，實用面積431至450方呎，售價由423.82萬至464萬元，呎價約9,834至10,311元。

NOVO LAND第3B期今售1伙 成交呎價1.27萬元

維港‧雙鑽上載銷售安排 周日開售4伙

此外，該盤昨日錄得一宗成交，單位為1A座8樓A室，實用面積493方呎，兩房間隔，成交價905萬元，呎價約18,357元。

同系區內維港1號亦於昨日沽出一伙，項目1A座26樓D室，實用面積444方呎，兩房開放式廚房間隔，以910.4萬元售出，呎價約20,505元。

●會德豐地產牽頭發展的啟德跑道區DOUBLE COAST I，於兩日假期(25、26日)售出兩伙，其中，項目第3座8樓J室，實用面積441方呎，兩房開放式廚房設計，成交價767萬元，呎價約17,392元。

該盤昨日亦沽出一伙特色戶，為低座5座6樓A室連天台單位，實用面積426方呎，兩房開放式廚房設計，天台面積353方呎，以953萬元易手，呎價約22,371元。