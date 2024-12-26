維港灣三房持有7年仍蝕沽83萬　呎價跌穿1.7萬元

臨近年底，二手業主加快止蝕離場。奧運站維港灣三房單位，獲外區客以980萬元承接，原業主持貨約7年，帳面仍虧蝕約83萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●美聯劉志偉稱，奧運站維港灣5座低層E室，實用面積約595方呎，套三房間隔，享內園景，叫價1,030萬元，近期獲外區客洽詢，議價後以980萬元購入單位自住，呎價約16,471元，原業主於2017年7月以約1,063萬元購入，持貨約7年帳面虧蝕約83萬元。

●香港置業鄺偉源表示，大角咀港灣豪庭3座極高層單位，實用面積約344方呎，兩房間隔，享維港景，叫價630萬元放盤約兩個月，同區客議價後以約589萬元成交，呎價約17,122元，低市價約5%，原業主於2020年1月以約710萬元購入，帳蝕約121萬元。

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新界區

●利嘉閣黃肇雯表示，天水圍居屋天盛苑B座低層14室，實用面積約433方呎，望園景，原業主為退休人士，計劃回內地居住，11月底於未補價第二市場叫價約300萬元放售，議價後獲外區綠表客以256萬元購入，呎價約5,912元。

●中原王勤學指，元朗御豪山莊10座低層A室，實用面積約689方呎，套三房間隔，原業主叫價525萬元連車位放盤，放盤兩日零議價沽出，呎價約7,620元，上月同類單位連車位成交價603.8萬元，期內樓價回落78.8萬元或約13%。

●中原吳華彩表示，大埔新達廣場6座中層A室，實用面積約465方呎，兩房間隔，議價後以540萬元沽出，呎價約11,613元，新買家為投資收租客。

●美聯彭曉君指，大埔新峰花園28座高層C室，實用面積約547方呎，套兩房設計，叫價515萬元，獲區內客議價15萬元，以500萬元承接，呎價約9,141元，原業主2009年以225萬元購入，持貨約15年帳面賺275萬元，升值逾1.2倍。

●世紀21奇豐莊振耀表示，大圍瑞峰花園6座頂層單位，實用面積約2,279方呎，屬複式套三房連天台平台設計，望大圍市景，放盤1年，叫價3,100萬元，終以2,650萬元連車位沽出，減價450萬元，減幅約14.5%，呎價約11,628元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山中心12月暫錄約3買賣，屋苑4座中層C室，實用面積約375方呎，兩房間隔，叫價約500萬元，日前議價後以475萬元易手，呎價約12,667元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐黃宗信稱，馬鞍山聽濤雅苑9座高層H室，實用面積約650方呎，套三房間隔，望園景，放盤約兩個月，叫價750萬元，獲買家以666萬元承接，減幅約11.2%，呎價約10,246元。

●世紀21奇豐趙詠欣指，馬鞍山嵐岸5座低層F室，實用面積約738方呎，套三房連儲物室間隔，放盤7個月，叫價860萬元，調整至810萬元成交，減價50萬元或約5.8%，呎價約10,976元。

●美聯黃少明表示，將軍澳新都城2期11座高層A室，實用面積約441方呎，兩房間隔，今年5月叫價660萬元放盤，其後減價至580萬元，近期獲同區上車客洽詢，議價後以560萬元購入，呎價約12,698元。

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