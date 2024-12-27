內地11月規模以上工企利潤降7.3%　連跌4個月

國家統計局公布，今年首11個月，全國規模以上工業企業獲利總額66,674.8億元，較去年同期下降4.7%。規模以上工業企業營業收入123.48萬億元，按年增1.8%。

首11個月，規模以上工業企業中，國營控股企業實現利潤總額20,387.7億元，按年減8.4% ；股份制企業實現利潤總額50,143億元，下降5.7% ；外商及港澳台投資企業實現利潤總額16,062.9億元，下降0.8% ；私人企業實現利潤總額19,649.1億元，下降1% 。

單計11月份，全國規模以上工業企業獲利按年減7.3%，在去年高基數基礎上降幅較10月份收窄2.7個百分點，為連續4個月下降。其中，受價格回升、營收轉增帶動，工業企業獲利空間改善，反映企業效益基本面狀況的毛利降幅連續兩個月收窄。

國家統計局工業司統計師於衛寧表示，11月份，隨着存量政策有效落實，一攬子增量政策加速推出，政策組合效應持續發揮，帶動規模以上工業生產平穩成長，企業效益持續恢復。

國家統計局指出，整體來看，雖然規模以上工業企業利潤仍處下降區間，但隨着政策組合效應持續顯現，工業企業利潤降幅持續收窄，效益狀況有所改善。下階段要繼續抓好各項政策落實落細，不斷增強發展新動能，推動工業經濟持續鞏固回升。