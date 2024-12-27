差估署11月私宅售價微升0.07%　仍企逾8年低位

本港銀行按揭息口回落，本港住宅樓價回升，差餉物業估價署周五(27日)公布的臨時數據顯示，2024年11月私人住宅售價指數報290.9點，按月上升約0.07%，已連漲兩個月，仍為2016年8月後的逾8年低位。而今年首11個月則累跌約6.55%。

而上月私宅售價指數較2021年9月的歷史高位398.1點，仍低出約26.93%。

此外，私人住宅租金升勢則回落，今年11月私宅租金指數報193.1點，按月再下跌約0.36%，並連挫兩個月。而今年首11個月則累升約3.82%，走勢繼續跑贏樓價。

11月兩類面積單位售價指數，以實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位回升幅度較大，該指數最新報266.2點，按月漲約0.08%，連升兩個月。而首11個月則仍跌約5.1%。

至於實用面積約1,075方呎及以下中小型單位，該指數最新報292.2點，按月亦漲約0.07%，也連升兩個月。今年截至11月仍累挫約6.53%。

整體樓價指數雖然仍上升，但是各區細單位樓價按月已轉跌。據該署臨時數據，11月各區實用面積約431方呎以下單位平均呎價全線回落；其中以港島區跌幅較大。

該區細戶上月平均每方呎售價跌穿1.2萬港元，最新報約11,788元，按月挫約3.96%。首11個月累積跌幅達約15.21%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約506萬元。

至於，九龍區最新平均呎價最新報約10,411元，按月回落約2.57%。今年首11個月則累挫約6.61%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約447萬元。

而上月新界區細單位平均每方呎售價最新報約10,313元，按月跌約0.31%。今年首11個月累積回落約2.91%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約443萬元。