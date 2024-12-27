萊坊王兆麒：二手樓價或明年上半年見底

萊坊高級董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，差估署樓價指數反映二手樓價，11月指數按月表現持平，今年樓價累計仍下跌6.6%，預料2024年全年下跌約7%。

隨着美國12月再減息0.25厘，預料樓價在2025年上半年見底，短期內在谷底反覆徘徊，但息口及貨尾量漸漸回落，預測樓價下半年會開始明顯回升，預計全年持平至上升約5%。

他指出，估計美國將於2025年上半年再減息半厘，而香港將會跟隨，實際按息或可回落至3厘以下，高息因素開始逐漸緩和，並低於租金回報率，吸引更多投資者入市。

預計新盤銷情比二手市場好，但貨尾量仍然高企，預計要再減少8,000至10,000伙後，才有利樓價回升，以現時銷售步伐最快在2025年年中回落至較低水平。

短期內按月成交將徘徊在4,500至5,000宗水平。隨着減息周期開始，預計明年一、二手成交量會上升至55,000至58,000宗。

發展商積極去貨，受貨尾囤積影響，相信發展商推盤時會提供更多優惠及財務計劃去吸引買家。

政府各類人才計劃令勞動人口及高收入人士規模稍為回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，中小型住宅租金升幅將跑贏豪宅，未來數月住宅租金走勢保持平穩，2025年住宅租金有望再上升3至5%，創歷史新高。