高力：樓價明年上半年料平穩　前景睇法審慎

高力香港研究部主管李婉茵表示，今年私宅樓價已下跌約6.6%，符合該行今年初估計下調5%至10%的預期，綜合現時市場走勢，預料樓價在2025年上半年將保持平穩。

她指出，11月住宅成交量達6,298宗，按月上升約34.1%，今年截至11月底累錄48,996宗，按年上升約22.2%。自9月美國減息周期開始，10月及11月平均住宅成交量達5,498宗，超過2017年至2021年期間的平均成交量，可見樓市成交量正續步回穩。

然而，一手住宅供應量依然處於高位，連同在建物業合共有10多萬個單位，若按2017年至2021年一手每年平均成交量約18,000宗推測，市場需5至6年時間消化。

她續稱，美國聯儲局本月宣布減息0.25厘，全年共減息三次，累計減幅達1厘，與市場預測一致。但由於聯儲局減息步伐料放緩及減息幅度尚未明朗，綜合市場分析明年將會減息兩次合共半厘，因此市況仍然存在變數。

另外，特朗普上任美國總統後的對華政策，或將為内地及香港經濟復甦帶來一定變數，預期相關政策對樓市的影響，將於2025年下半年逐步顯現。

現時最影響買家情緒的是預期收入和就業穩定性，過去4個月失業率維持在3.1%，勞工市場大致維持穩定，但一些行業的情況或會較受全球經濟不明朗因素增加，以及貿易磨擦升溫所影響。雖然政府放寬了按揭成數，但銀行在審批新按揭時仍然謹慎，獲批按揭仍遠低於過去5年平均水平，反映銀行對未來經濟和借貸人還款能力的信心。因此，該行對2025年樓市走勢保持審慎態度。