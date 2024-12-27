利嘉閣陳海潮：樓市明年首季或現小陽春 租金仍看俏

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，近月多項利好消息加持下，樓價持續轉穩，連月錄得升幅，惟碰巧邁向年尾淡季，料較顯著的入市動力及樓價升勢，最快在明年首季有機會出現。

他指出，11月份樓價能維持平穩微升，包括10月下旬有《施政報告》放寬七成樓按刺激，不過在11月初，市場觀望美國大選、議息及人大會議等重大影響樓市的因素，故整體市況處於牛皮橫行狀態。

展望今年餘下的12月份，由於實際反映11月下旬至12月上旬市況，市場觀望候任美國總統言論及未來政策方向，加上之後踏入傳統12月的節慶假期淡月，發展商減慢推盤步伐，二手同告轉靜。

他續稱，在買賣兩閒下，樓價料繼續窄幅橫行，按月料持平至升約0.5%以內，預計第四季樓價料升近0.95%至約1.5%，而全年樓價最終預計跌約6至6.5%。至於當明年1月底新春假期氣氛過後，首季內料有小陽春出現，樓市交投及樓價可望再錄升勢。

租金指數方面，租金跌幅收窄，主要反映租務進入淡季的情況，相信租金在12月將繼續窄幅波動呈持平橫行格局，全年租金指數料升約3.82%，而經歷第四季的淡市調整後，在專才高才等新香港人接力獲批來港支撐下，2025年租金仍然看俏。