投委會：港交所「綜合基金平台」設一站式基金資料庫

香港目前有超過二千隻證監會認可基金，涵蓋不同資產類別，為投資者提供多元化的基金投資選擇。香港交易所本月推出「綜合基金平台」旗下一個涵蓋香港所有認可基金的基金資料庫，幫助投資者更方便地獲取相關基金資訊。

三大內容類別並設搜尋功能

基金資料庫的內容分為三大類別，並設搜尋功能，方便投資者尋找基金資訊。第一是基金資料，包括產品名稱、產品類別、基礎貨幣、註冊地、基金資產管理規模、認可生效日期等。第二是主要經營者，即基金管理公司、受託人或保管人的名稱。第三是基金文件，包括銷售文件、產品資料概要、財務報告、公告及通知。

港交所的綜合基金平台

行政長官於2023年《施政報告》提出設立全新綜合基金平台，進一步推動本港基金業發展。綜合基金平台由香港交易所開發和營運，是一項以零售基金市場為對象的金融基建，目的是便利基金分銷和降低交易成本，從而為基金管理公司、分銷商等市場持份者帶來新商機，並幫助他們為投資者帶來更豐富的產品選擇。除了已推出的基金資料庫，綜合基金平台亦會推出企業對企業的業務平台及通訊網絡，並適時公布更多有關資訊。

投資者需留意綜合基金平台不設基金認購或贖回服務，投資者如有意買賣基金，應透過分銷商進行交易。另外，由於基金管理公司發布資料，以及基金資料庫登載資訊之間可能存在時間差，基金資料庫不一定能列載最新的資料。故此投資者應留意資訊相關日期，並可聯絡基金管理公司或分銷商以索取最新資訊。

另外，基金資料庫可能並未涵蓋有關新資本投資者入境計劃下的合資格集體投資計劃列表內所有證監會認可基金的最新資料。投資者可以參閱證監會網站，以獲取最新及完整的相關資訊。

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