代理樓價指數按周跌逾0.7%　跌幅創12周來最大

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，該行城市領先指數CCL最新報137.15點，按周跌約0.73%，跌幅12周以來最大。今周為9月首次減息後的第12周，期間CCL七升五跌，較減息前低位135.86點僅升約0.95%。早前減息後，CCL最多曾累升約2.16%，惟二手交投持續淡靜，樓價上升動力不足，升幅逐步收窄至少於1%。CCL連續8周於138點上下徘徊，短期走勢繼續反覆爭持未變。

CCL仍處於逾8年低位，在2016年9月中水平徘徊，2024年樓價暫時累跌約6.83%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌約28.32%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌約4.10%。12月25至26日聖誕節長假期，對本地二手樓價的影響將於2025年1月中旬公布的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報137.21點，按周跌約0.76%。CCL(中小型單位)報136.21點，按周跌約0.75%。CCL(大型單位)報141.82點，按周跌約0.61%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊處於2016年8月底水平，而CCL(大型單位)則處於2016年9月底水平。

四區樓價指數，三跌一升。港島CCL_Mass報136.34點，按周跌約1.26%。九龍CCL_Mass報132.23點，按周跌約1.14%，指數創逾8年新低，重返2016年8月底水平。新界東CCL_Mass報148.86點，按周跌約0.71%，連跌2周共1.27%。新界西CCL_Mass報128.79點，按周升約0.30%，連升兩周共約0.33%。港島、新界東及新界西指數，分別於2016年6月中、10月初及12月中水平徘徊。

以公布日期計，2024年全年CCL累跌約6.83%，CCL Mass跌約6.85%，CCL(中小型單位)跌約6.70%，CCL(大型單位)跌約7.48%，港島跌約6.40%，九龍跌約6.74%，新界東跌約7.71%，新界西跌約6.67%。