深圳11月零售按年升6%　首11月總額逾9682億人幣

深圳市統計局剛發布當地11月份經濟統計數據，首11個月社會消費品零售總額為9,682.86億元人民幣(下同)，按年升1.5%，增長較首10個月0.5個百分點，亦跑贏其他一線城市「九條街」，事關首11個月累計，廣州僅升0.3%、「帝都」北京及「魔都」上海分別挫2.8%及3.1%，京、滬兩市跌幅較首10月有所擴大。

本港尚未公布11月的零售數據，但就算口徑有別(本港不包含餐飲)，強弱也相當明顯，首10個月按年累計挫7.1%。

按照深圳今年10月、11月數據附上的按年漲幅，可推算單計11月，深圳全市社會消費品零售總額達1,002.04億元，按年升6.04%。深圳同樣跑贏其他3個一線城市，事關用同一方法，可得出廣州上月消費按年跌1.57%，北京和上海更按年瀉14.59%及13.18%。

然而，深圳主打的是高新科技製造業，首11個月規模以上工業增加值的按年升幅卻降至9.3%(實數無披露)，增幅比首10個月縮0.5個百分點；固定資產投資額增幅由3.3%縮至2.1%，反而基建頭11個月的增幅升至4%，反超整體固產投。