上交所、深交所免收明年上市初費、上市年費等

內媒報道，上交所及深交所減免交易及服務費用。當中上交所免收費用詳情如下：

一、免收滬市存量及增量上市公司2025年上市初費及上市年費。

二、自2025年7月1日起至2026年6月30日，將交易單元使用費收費標準由原每個交易單元每年4.5萬元人民幣(下同)下調至每個交易單元每年3萬元，計費期間、減免政策和計算方式不變。

三、免收2025年除上市公司可轉換公司債以外的各類債券現券交易(轉讓)、資產支持證券的交易(轉讓)及債券約定購回式交易的交易經手費，免收2025年各類債券回售交易的交易經手費。

四、指導下屬上交所技術有限責任公司減免2025年交易網關流速費、外高橋資料中心機房、機櫃及配套資源服務費用，新增減免外高橋資料中心搬遷用戶技術服務費，為上證雲證通系列資源使用費和信創郵件信箱服務費提供折扣優惠。

五、指導下屬上海上證資料服務有限責任公司減免2025年金橋資料中心機櫃及配套資源服務費用。

六、指導下屬上證所資訊網路有限公司免收2025年上證e服務收費、上證e投票收費、CA證書服務費、上證雲路演服務費、上證雲證星系列服務費、新股及可轉債發行搖號抽籤費，為上證雲證信系列、會員資料服務及行情服務提供免收及折扣優惠。

此外，深交所亦公告，免收深市上市公司2025年度的上市初費及上市年費，另免收深市基金2025年度的上市初費及上市年費，以及免收深市基金2025年度的交易單元流量費。