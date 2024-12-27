【趁高沽貨】微盟大股東連環減持 套現2.33億元
2024年12月27日 17:22
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微盟集團(02013)近日因微信小店推出「送禮物」一鍵被炒上天，主席兼執行董事孫濤勇過肥年。
聯交所資料顯示，孫旗下的實體Youmi Investment Limited於本月20日及23日，即連續2個交易日減持微盟股份合共9,559.3萬股，每股均價分別為2.3342元及2.6423元，合共套現約2.33億元，持股由9.9%減至7.75%。
微盟2023年年報寫道「Youmi Investment Limited由孫濤勇(作為委託人、信託人及投資經理)成立的Youmi Trust實益擁有。Cantrust(Far East)Limited為Youmi Trust的受託人，而孫濤勇及其家庭成員為Youmi Trust的受益人。孫濤勇亦為Yomi.sun Holding Limited的董事。因此，孫濤勇、Cantrust (Far East) Limited及Youmi Investment Limited均被視為於Yomi. sun Holding Limited持有的股份中擁有權益。孫濤勇為執行董事。」
另一「微信送禮概念股」有贊(08083)亦有類似情況。聯交所資料顯示，主要股東左淩燁周一(23日)減持有筫8,245.6萬股，每股均價0.1316元，套現1,085.12萬元，持股由5.21%降至4.96%，由於低過5%，以後再減持也不用披露。