淘大花園大兩房售513萬　揸7年仍蝕65萬

上車盤業主減價蝕賣出貨，牛頭角淘大花園兩房單位，減價17萬元，以513萬元成交，原業主持貨逾7年，帳面蝕讓逾60餘萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣溫錦駒表示，北角建華花園中層B室，實用面積約398方呎，兩房間隔，新買家原先計劃於將軍澳區置業，與家人商議後轉投港島北角，單位原先叫價558萬元，議價後以545萬元成交，呎價約13,693元，約11年帳面獲利20萬元。

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九龍區

●中原陳允中指，九龍灣淘大花園R座低層5室，實用面積約460方呎，兩房間隔，最初叫價530萬元，經連番議價後，剛以513萬元易手，呎價約11,152元，原業主於2017年3月以577.8萬元買入，約7年帳面需蝕讓64.8萬元。

●中原王子健表示，紅磡海濱南岸7座中高層B室，實用面積約593方呎，三房間隔，望海景，以930萬元易手，呎價約15,683元，原業主於2017年12月以1,070萬元買入，持貨約7年帳面需蝕讓140萬元。

●香港置業周栢達指，西南九龍浪澄灣3座極高層單位，實用面積約767方呎，套三房連工人套房間隔，叫價約1,388萬元放盤約1個月後，吸引同區客洽詢，累減約108萬元，以1,280萬元易手，呎價約16,688元，新買家為家庭客。

●美聯張曉盈稱，長沙灣泓景臺8座中高層F室，實用面積約508方呎，兩房間隔，最終以712萬元承接，呎價約14,016元，原業主於2020年6月以約650萬元購入，持貨約4年帳面賺約62萬元，升值約9.5%。

●中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨12月暫錄得27宗買賣，屋苑3期百老匯街90號高層B室，實用面積約1,371方呎，為屋苑凸海優質戶，叫價1,880萬元，累減92萬元，以1,788萬元易手，呎價約13,042元。

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新界區

●世紀21奇豐張翠珊指，馬鞍山雅典居3座低層C室，實用面積約874方呎，三房間隔，享海景，叫價1,050萬元，放盤約兩星期，經調整售價後，以1,015萬元沽售，減幅約3.3%，呎價約11,613元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山12月暫錄約70宗二手買賣，其中翠擁華庭11座中層D室，實用面積約696方呎，套三房間隔，叫價約680萬元，議價後以660萬元易手，呎價約9,483元，新買家為換樓客。

●美聯陳少鴻稱，馬鞍山迎海1座低層G室，實用面積約512方呎，兩房設計，新買家原於區內租樓，睇樓半年，加上被業主加租，逐決心入市，終以672萬元承接單位，呎價約13,125元，原業主2021年以825萬購入單位，約3年帳面貶值值153萬元。

●中原黎宗文表示，大圍及沙田12月暫錄約61宗二手買賣，按月跌約兩成，沙田欣廷軒1座中層A室，實用面積約394方呎，兩房間隔，叫價約680萬元，9月減至640萬元，議價後以598萬元獲承接，呎價約15,178元。

●利嘉閣郭建民指，沙田帝堡城8座高層G室，實用面積約901方呎，套三房連工人套房間隔，望山景，最初叫價1,049萬元，隨後接獲洽詢，並以1,045萬元售出，呎價約11,598元。

●中原楊頌堯表示，大埔居屋明雅苑B座高層10室，實用面積約394方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價約415萬元，議價後以382萬元易手，呎價約6,695元，新買家為區內客。

●美聯黃國輝稱，大埔白石角雲滙2座中層B6室，實用面積約454方呎，兩房間隔，開放式設計，原先叫價600萬元，議價後以585萬元沽出，呎價約12,885元，原業主2020年以764萬購入，持貨約4年帳面貶值179萬元。

●中原蔡堅濤表示，粉嶺及上水12月暫錄約60宗二手買賣，其中粉嶺花都廣場9座中層A室，實用面積約392方呎，兩房間隔，叫價約390萬元，零議價獲承接，呎價約9,949元，新買家為上車客。

●中原林頌宜指，元朗錦田北峻巒第9B座高層A室，實用面積約644方呎，三房間隔，享園景，叫價640萬元，減價18萬元，以622萬元沽出，呎價約9,658元，買家為換樓客，原業主於2018年11月以1,053萬元一手買入，約6年帳面蝕431萬元，貶值約41%。

●中原表示，元朗好順泰大廈B座中層8室，實用面積約290方呎，原則屬一房間隔，叫價290萬元，減價14萬元，以276萬元沽出，呎價約9,517元。

●中原指，元朗朗城滙1座低層B室，實用面積約494方呎，兩房間隔，最初叫價700萬元，累減至以610萬元沽出，呎價約12,348元，原業主於2018年11月以711.79萬元一手買入，約6年帳面蝕約101.8萬元，貶值約14%。

●中原伍耀祖表示，過去兩日聖誕假期天水圍嘉湖山莊未錄得成交，樂湖居4座高層A室，實用面積約636方呎，套三房間隔，叫價530萬元，累減35萬元，以495萬元沽出，呎價約7,783元。

●祥益古文彬指，屯門金寶大廈中層G室，實用面積約308方呎，區外上車客有意物色300萬元以下單位，遂便決定以255萬元購入上址自住，呎價約8,279元，原業主持貨約7年，帳面蝕讓57萬元。

●祥益古文彬稱，屯門居屋兆康苑D座低層1室，實用面積約476方呎，兩房連士多房設計，區內綠表買家見單位附設裝修，考慮到原業主累減33萬元，以227萬元購入上址自用，呎價約4,769元。

●利嘉閣曾定杰指，青衣居屋青泰苑A座高層9室，實用面積約645方呎，三房連士多房間隔，望海景，享全海景，加上有裝修，未補價第二市場叫價560萬元，議價後以549萬元成交，呎價約8,512元。

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