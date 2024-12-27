新盤周五錄10宗成交 啟德臨海豪宅售3378萬
2024年12月27日 22:07
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新盤市場於周五(27日)錄得逾10宗成交，啟德跑道區臨海豪宅項目以3,378萬元售出一個四房單位。同時，單日內新增至少5宗終止交易個案，年內同類個案直撲近550宗。
●屯門凱和山單日沽兩伙兩房戶
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，繼聖誕假期售出5伙後，周五(27日)再沽出兩伙兩房單位，合計成交金額逾1,141萬元。項目最新售出單位包括第3座8樓M室，實用面積490方呎，屬兩房開放式廚房間隔，成交價521.95萬元 ，呎價約10,652元。
●黃竹坑站晉環一房成交價942萬元
路勁地產等合作的香港仔黃竹坑站港島南岸晉環，，是日亦錄得第2A座35樓G室的成交，實用面積370方呎，採一房連開放式廚房設計，成交價942.7萬元，呎價約25,478元。
●大埔林海山城三房2,106萬元沽
香港興業國際(00480)及希慎興業(00014)合作發展的大埔林海山城，周五(27日)錄得第17座3樓A室的成交，單位實用面積1,160方呎，屬三房連工作間間隔，成交價2,106.1萬元，呎價約18,156元。
●沙田瓏珀山現樓後累售100伙
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的沙田瓏珀山，周五(27日)招標售出三房單位，為King Tower 2的16樓A室，實用面積1,061方呎，採三房一套連書房間隔，成交價1,914.54萬元，呎價約18,045元。據悉，項目以現樓發售迄今累售100伙，套現近21.4億元。
●啟德天璽•海四房3,378萬招標沽
新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽•海，周五(27日)通過招標售出第3座8樓A室，實用面積1,126方呎，屬四房一套連私人電梯大堂間隔，成交價3,378萬元，呎價為30,000元。資料顯示，項目至今累售約63伙，總成交金額逾40億元。
●沙田星凱‧堤岸錄「一客兩食」
新界鐵路沿線項目錄得「一客兩食」成交。中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周五(27日)獲投資客以2,274.1萬元購入兩伙。該公司營銷策劃總監楊聰永指，上述單位包括2座45樓C室，實用面積850方呎，屬三房套連工作間設計，成交價1,743.8萬元，呎價約20,515元。
●紅磡THE HADDON連沽兩伙一房戶
恒基地產(00012)的紅磡大型重建發展項目第4期THE HADDON，錄得兩宗成交，共涉962.43萬元。其中，22樓F室，為實用面積266方呎的一房戶，成交價486.3萬元，呎價約18,282元。另一伙為15樓F室，面積及開則相約，以476.13萬元售出，呎價約17,900元。
●何文田名鑽1,992萬元雙破頂價沽
由益兆集團控股發展的何文田名鑽，周五(27日)售出15樓C室，單位實用面積819方呎，屬三房連儲物室間隔，以1,992.3萬元售出，呎價約24,326元，成交價及呎價暫屬項目最高。
●西南九龍維港滙錄4宗終止交易
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙系列項目，最新連錄4宗終止交易個案，涉及的總成交金額逾6,909.31萬元。上述4個單位實用面積448至1,001方呎，其中三個兩房單位於2021年售出，當時售價介乎1,176.49萬至1,469.96萬元，呎價約24,622至26,736元，惟交易已列明於周二(24日)終止。
●旺角利奧坊．凱岸特色戶交易告吹
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊．凱岸，最新錄得一宗特色戶終止交易個案，涉及的單位為1座31樓D室，實用面積579方呎，採三房間隔，外連61方呎平台，原本在去年4月以1,700萬元招標售出，當時呎價約29,361元，惟交易已列明於周二(24日)終止。