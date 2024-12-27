新盤周五錄10宗成交　啟德臨海豪宅售3378萬

新盤市場於周五(27日)錄得逾10宗成交，啟德跑道區臨海豪宅項目以3,378萬元售出一個四房單位。同時，單日內新增至少5宗終止交易個案，年內同類個案直撲近550宗。

●屯門凱和山單日沽兩伙兩房戶

●黃竹坑站晉環一房成交價942萬元

路勁地產等合作的香港仔黃竹坑站港島南岸晉環，，是日亦錄得第2A座35樓G室的成交，實用面積370方呎，採一房連開放式廚房設計，成交價942.7萬元，呎價約25,478元。

●大埔林海山城三房2,106萬元沽

●沙田瓏珀山現樓後累售100伙

●啟德天璽•海四房3,378萬招標沽

●沙田星凱‧堤岸錄「一客兩食」

新界鐵路沿線項目錄得「一客兩食」成交。中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周五(27日)獲投資客以2,274.1萬元購入兩伙。該公司營銷策劃總監楊聰永指，上述單位包括2座45樓C室，實用面積850方呎，屬三房套連工作間設計，成交價1,743.8萬元，呎價約20,515元。

●紅磡THE HADDON連沽兩伙一房戶

●何文田名鑽1,992萬元雙破頂價沽

由益兆集團控股發展的何文田名鑽，周五(27日)售出15樓C室，單位實用面積819方呎，屬三房連儲物室間隔，以1,992.3萬元售出，呎價約24,326元，成交價及呎價暫屬項目最高。

●西南九龍維港滙錄4宗終止交易

●旺角利奧坊．凱岸特色戶交易告吹