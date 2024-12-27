美股早段受壓　道指跌逾300點

美股3大指數周五早段全線受壓，道指跌309點，報43,016點；標指跌73點，報5,964點；納指跌390點，報19,630點。港股夜期報20,026點，跌47點，低水64點。

美國10年期債息仍然高企於4.6厘以上，原因在於市場預期明年聯儲局減息步伐將會放緩。有「聯儲局線人」之稱的美國記者Nick Timiraos透露，包括聯儲局主席鮑威爾在內的一眾貨幣政策官員，正試圖再次評估新一屆特朗普政府的政策主張，對於美國經濟及通脹的影響。

Timiraos形容，鮑威爾正處於兩難的局面，要在不公然對抗特朗普的情況下，應該關稅等潛在措施可能帶來的通脹壓力。回顧此前第一屆特朗普的任期內，鮑威爾當時因為主張緊縮的貨幣政策而經常受到特朗普的批評，甚至揚言要解僱這位聯儲局主席。

鮑威爾一直對外宣稱總統無權解僱他。而在近日的議息會議新聞發布會上，他又屢次表示不會對政府的政策作任何假設或揣測，試圖扮演中立的角色。然而，這種說辭根本無法糊弄大眾，畢竟聯儲局決定減息或加息的前提是考慮未來的經濟發展，而經濟又會受到各種政府政策的直接影響。

反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，交易員現在認為下一次減息的時機有比較大機會發生在明年6月，但仍然有約30%機率不減息；甚至有18.6%機率是明年全年凍息。