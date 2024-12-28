陳政深：理想汽車基本因素相對理想

港股上周僅有兩日半市，恒生指數力守20000點，總結全周，指數升369點或1.9%。總括而言，目前港股走勢仍欠缺啟示，整體大市仍靠資金輪動為主，暫未見新資金流入或明顯流出。國務院國資委早前印發《關於改進和加強中央企業控股上市公司市值管理工作的若干意見》，要求中央企業將市值管理作為一項長期戰略管理行為，中線而言，上市公司回購等活動可望增加，或有利估值較低殘、短期風險較低之股份，如中資金融股等。

在一眾中國新能源汽車「新勢力」當中，理想屬財務表現最佳者，截至九月底止，其手頭現金約776億元人民幣；而其第三季之營業額增長近24%，至429億人民幣。而理想於10月份的交付數量已逾5.1萬輛，為「新勢力」之冠。

走勢上，理想經近兩個月之橫行，於月中啟動升勢，可望向上挑戰11月1日之下跌裂口底部，即101.3元位置，而技術指標近日亦有轉強之勢，中線可以120元為阻力位，止蝕參考支持位88元。

艾德金融執行董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)