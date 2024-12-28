廖嘉豪：2025年匯市前瞻　美元料先強後弱

美匯指數截至12月26日的年初至今升幅約6.7%，今年高低位分別為108.4及100.3，但明年或未能延續今年強勢。2025年外匯主題或是美元先強後弱，美元在第一季或較強，受惠特朗普就職臨近，預計貿易政策將或成為匯市最主要因素，並增加市場避險需求。美國第一季數據的季節性強勢也對美元較正面，參考2003年至2023年往績(不包括2008/09年和2020/21年)，花旗美國經濟驚喜指數在1月及2月表現較好，當中較多正面驚喜來自就業市場。美匯指數或在第一季先徘徊在108區間後，才開始在第二季回落至平均約106.6。

美元在明年下半年或繼續回吐上半年升幅，主要因為貿易談判或有部分解決方案，即使未能完全解決，但可能只影響個別貨幣表現，而非廣泛推動美元升勢。貿易談判同時或對美國經濟增長帶來一些下行風險，若多國同時施加報復措施，美國或需面對多方貿易壓力。加上若2025年首季美元持續高企，美元長倉或增至極端水平，平倉壓力可能為美元逆風因素。美匯指數或在第三季及第四季分別回落至平均105.8及105.2。

日圓則有機會在主流外幣中全年保持強勢。日本央行或在一月再次加息，全年共加息0.75厘，配合美國或需減息應對美國勞動力市場弱勢，因此美日政策利率息差或大幅收窄，有利日圓中線前景。加上上周提及的沽日圓套利倉利平倉壓力漸增，以及國際資金對收購日企及日本資產興趣漸濃，皆增加買入日圓需求。美元兌日圓有機會由第一季一直回落，第四季甚至可能跌穿140水平。

英鎊亦可能比其他主流貨幣強韌。英國通脹持續，服務業通脹甚至有回升風險，英倫銀行已暗示將謹慎減息，或利好英鎊兌歐元及瑞士法郎等需減息較多的歐洲貨幣。加上英國亦比其他G10國家更能抵禦關稅風險，或可吸引資金流入英鎊，支持英鎊兌美元或在明年第一季至第三季皆企穩在1.26水平。

澳洲仍是主流央行中最後進入減息周期的國家，令澳元在第二季可能成為最高息的主流貨幣。澳元兌美元或在明年大部份時間在0.63附近徘徊，待後期美元回落，以及中國經濟受惠規模大於預期的刺激政策，第四季有機會重上0.71水平。

歐元則較大機會面臨美國關稅、法國和德國政局不穩，以及經濟復甦進度緩慢等多個外部及內部不利因素，歐元兌美元或較難大幅升穿1.04水平；加元亦較大機會受累經濟活動及通脹數據保持疲弱，美元兌加元大部分時間或只在1.43至1.41區間徘徊，投資者或可留意高沽歐元及加元機會。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪