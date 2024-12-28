道指跌333點　Tesla挫近5%

美國債息持續高企，加上假期氣氛濃厚，美股周五(27日)下跌，道指一度跌逾560點，最終收報42,992點，跌333點或0.77%；標指跌穿6,000點關，收報5,970點，跌66點或1.1%；納指亦失守20,000點關，收報19,722點，跌298點或1.49%。反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數跌1.54%，但金山雲急升逾23%。

不過總計全周，道指升0.4%，標指及納指亦分別升0.7%及0.8%。

大型科技股受壓，特斯拉(Tesla)股價急跌4.95%；英偉達(Nvidia)跌2.09%，為表現最差道指成分股；蘋果公司(Apple)跌1.32%、微軟(Mirosoft)跌1.73%。

至於港股美國預托證券(ADR)則靠穩，收報20,117點，較本港收市升26點或0.13%。

美國10年期債息徘徊7個月高位，最多升5個基點，至4.627厘。美國商務部公布，美國11月商品貿易赤字擴大至1,029億美元，多過預期的1,012億美元，期內入口增4.5%，出口亦增4.4%。10月貿赤為991億美元。

匯市方面，美匯指數一度跌0.24%，至107.866。日本央行暗示1月仍可能加息，日圓回升0.41%，至157.36兌每美元。歐元亦升0.21%，至1.0446美元。至於虛擬貨幣「一哥」比特幣曾升1.68%，至97,303美元，其後回順，回落至94,210美元水平附近。