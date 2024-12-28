微軟Xbox Game Pass雲遊戲服務大規模故障　玩家頻遭斷線

內媒報道，微軟(Microsoft)確認其Game Pass雲遊戲服務遇到故障，未能正常運作。事發超過24小時後，許多玩家仍在抱怨長時間等待及頻繁斷線。此次問題恰逢微軟推出一項新的營銷口號，宣稱所有連接互聯網的設備都可以變成Xbox。

據報，從當地時間周四(26日)中午12時起，很多用戶反映在使用Xbox雲遊戲服務時，遇到長時間等待及斷線問題。這個雲遊戲選項專為Game Pass Ultimate訂閱用戶設計，讓他們能夠在平板電腦、手機及電視等多種設備上玩大量遊戲。然而，截至當地時間周五(27日)下午時份，Xbox仍未就何時能恢復正常的雲遊戲服務提供明確時間。

在周四故障發生約1小時後，Xbox官方X帳號發布聲明稱，公司已意識到用戶在啟動雲遊戲時可能會遇到問題，並建議查看官方狀態頁面獲取更新，然而情況未見好轉。

當地時間周五上午10時，公司發布跟進消息，稱用戶啟動雲遊戲時可能會看到過長的等待時間，但這個等待時間並不準確。儘管如此，許多用戶依然無法在手機或其他設備上連接並順利玩遊戲。截至當地時間下午3時30分，Xbox支持頁面顯示，即將解決該問題。

報道提到，在美國今年聖誕假期期間，Xbox大力宣傳其雲遊戲服務，聲稱其能夠取代傳統遊戲主機。如果用戶訂閱Game Pass服務，只要有手機或智能電視，就能直接玩雲遊戲，毋須購買Xbox主機。