小米SU7全年交付量逾13萬提前達標　明年續擴產能

小米汽車在官方微博宣布，今天(28日)是小米汽車正式亮相一周年，截至目前，小米SU7全年交付量已超過13萬，提前完成全年所有目標，並收穫超預期的成績和口碑。集團表示，在新的一年，小米汽車工廠將持續擴充產能，加快交付。

小米SU7在去年今日正式亮相，並於今年3月28日正式上市，其後多次蟬聯新勢力轎車銷量第一。小米汽車今天提前完成全年交付13萬輛的目標，實現新車企最快交付速度。今年集團持續布局銷售網絡，目前已開業200家門店，覆蓋全國58個城市。

集團提到，小米汽車始終堅持投入底層核心技術，在智駕領域已邁入行業第一梯隊；目前研發投入超過130億元人民幣，專利授權超過1,000項，在智駕、三電系統、智慧底盤、智慧座艙等領域持續深耕。

小米SU7推出以來，累計智駕里程已突破一億公里，成功吸引更多不同客群，女性用戶佔比達到41.27%，蘋果公司(Apple Inc.)用戶佔比達到57.34%，並同時收穫許多權威機構的實測認可以及行業獎項，獲選為2024中國汽車行業年度車型，在安全、續航及充電等方面行業領先，足以引證小米集團真正做到「十倍投入造好車」。