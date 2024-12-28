榮耀據報完成股改　適時啟動IPO流程

內媒引述知情人士指，從華為分拆出來的智能手機製造商榮耀(Honor)，自今年第四季啟動股份制改造以來進展順利，股改已於今日(28日)完成，榮耀終端公司名稱變更為「榮耀終端股份有限公司」。

消息指，本次股份制改造，涉及公司形式及名稱變更，不影響榮耀的日常經營；股改完成後，榮耀將適時啟動首次公開招股(IPO)流程，將在相應的過程中披露進一步消息，為實現公司下一階段的戰略發展，榮耀將通過首發上市推動公司登陸資本市場。

榮耀此前是華為旗下一個子品牌，受美國制裁困擾的華為在2020年決定出售榮耀業務資產，最終買方為深圳市智信新信息技術有限公司，該公司由深圳國資委全資擁有的深圳市智慧城市科技發展集團，以及榮耀30多家代理商、經銷商共同投資成立。榮耀出售時，據報估值達1,000億元人民幣(下同)。

市場在8月曾傳出一份榮耀Pre-IPO融資計劃，顯示該公司當時估值達2,000億元。不過這份計劃未獲榮耀方面證實。