巨額期權到期致比特幣勁Chok 過去24小時逾9萬人爆倉

內媒報道，今日(28日)凌晨比特幣突然加速下滑，盤中一度跌近93,000美元附近，不過很快修復跌幅，目前重回94,000美元上方，最新報94,437美元。據Coinglass數據，最近24小時全球有9.25萬人被爆倉，爆倉總金額為2.41億美元。

據報道，比特幣周五(27日)迎來一個價值142.7億美元的期權到期日，其中90,000美元行使價的期權持倉量最大。佔據比特幣期權市場72%份額的衍生品交易所Deribit數據顯示，看漲期權的未平倉合約為84.5億美元，看跌期權的未平倉合約為58.2億美元。

數據顯示，Deribit在周五迎來創紀錄的430億美元未平倉合約到期，其中包括139.5億美元的比特幣期權，以及37.7億美元的以太坊期權。

報道引述業內人士指，由於做市商可能會把其對沖倉位及沽空比特幣的倉位平倉，因而導致周五的市場變得異常波動。

加密貨幣基金Split Capital創始人Zaheer Ebtikar此前表示，市場在10萬美元附近徘徊，似乎大資金對這個水平感到滿意，準備結束今年的交易。

據了解，如果比特幣價格保持在95,000美元以上，90,000美元行使價的看漲期權將保持價內狀態，持有者可能會選擇行使期權，從而產生買入壓力。做市商可能需要在現貨或期貨市場買入比特幣以覆蓋敞口，可能會給價格帶來短期上行壓力。

如果比特幣價格跌穿90,000美元，90,000美元行使價的看漲期權將變為價外，可能導致這些期權失去價值。看跌期權持有者可能會選擇行使期權，可能會增加賣出壓力，加劇比特幣的下行趨勢。