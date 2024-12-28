瑞幸咖啡攻港連開5店　董事長：對香港市場發展前景充滿信心

內地門店數量最多的連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡宣布正式進軍香港市場，5間門店今日(28日)開幕試業。該5間門店設於港九新界的黃金地段，包括上環德輔道中、尖沙咀美麗華廣場、將軍澳新都城中心MCP、旺角新之城及沙田中心，顯示瑞幸對香港市場的全面投入及信心，未來將考慮進一步擴張。

瑞幸咖啡董事長兼首席執行官郭謹一博士表示，香港作為國際化城市，有着濃厚的咖啡文化，數據顯示，香港今年咖啡市場的總規模將達24.49億美元(折合約191億港元)，消費者對物超所值的優質咖啡有龐大需求。瑞幸對香港市場的發展前景充滿信心，相信能夠為當地消費者帶去全新的消費體驗，為當地咖啡市場注入全新的活力和發展動力。

瑞幸香港5家門店以PICK UP快取店及電子支付模式營運，並在試業期間提供超過30款現製飲品及10多款甜點和烘焙食品，涵蓋大師美式、經典奶咖、SOE小黑杯等經典系列，以及生椰拿鐵、標準美式、拿鐵、橙C美式等深受消費者喜愛的4款熱門產品。隨着未來正式開業，瑞幸香港門店將進一步豐富產品類別，以滿足消費者更多元化的口味需求。

為慶祝香港門店開業，瑞幸推出多重優惠活動，顧客可透過瑞幸咖啡App領取新會員專享3重優惠，包括新會員專享禮券，首杯飲品僅需15.9港元；香港門店禮券，獲贈15.9元飲品兌換禮券；全場飲品4.8折優惠券。

隨着瑞幸正式進軍香港市場，5家新店同時試業不僅是品牌拓展的重要一步，更是對香港咖啡文化的深度探索和融合。瑞幸通過其創新的新零售模式和大數據技術，為香港市民帶來全新的咖啡享受，也為香港咖啡市場增添新的活力。展望未來，瑞幸將繼續以高品質的咖啡，滿足香港市民對優質生活的追求。

為紀念進軍本地市場的新里程，瑞幸特別設計一款以「I ♥ HK」主題的限量紙袋和杯套，展現品牌對香港的熱愛與支持。