天岳先進擬來港上市　據報最快明年下半年啟動程序

內地科創板上市公司天岳先進周五(27日)晚上宣布，擬在香港聯交所發行H股上市，以加快公司的國際化戰略及海外業務布局，增強公司的境外融資能力。

天岳先進表示，公司計劃與相關中介機構就本次H股上市的具體推進工作進行商討，關於本次H股上市的具體細節尚未確定，授權期限為自董事會審議通過之日起12個月內。內媒引述接近天岳先進的人士指，正式啟動港股上市程序，最快要等到明年下半年。

有業內人士指出，通過在香港上市，天岳先進可以吸引更多國際投資者，為公司提供更多資金和資源支持，有助於公司在全球進行業務拓展和市場競爭；另一方面，在港上市有助於公司提升治理水平和風險管理能力，為公司的全球市場擴張提供有力保障。

天岳先進是一家寬禁帶半導體材料生產商，主營業務是碳化硅半導體材料的研發、生產和銷售，產品可廣泛應用於微波電子、電力電子等領域。今年首3季，天岳先進營業總收入12.81億元人民幣(下同)，按年上升55.34%；淨利潤1.43億元，按年上升3.09倍。

報道引述業內人士提到，赴港上市是推動A股公司國際化戰略的重要一環。本月以來，除天岳先進，已有多家A股上市公司宣布「A+H」兩地上市的計劃，包括邁威生物、寧德時代、江波龍、三花智控、海天味業、恒瑞醫藥、均勝電子及安井食品等。