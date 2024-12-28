陳樂怡：舜宇估值料獲重估　股價睇升13%

雖然中美政策的不確定性持續牽制後市，但年尾大市成交未見明顯縮減，部分資金流入「中特估」主題，可為港股帶來支持。恒指需守穩20,000點，才能再向上突破。策略上，手機設備及旅遊股料可看高一線。未來一周投資者宜留意內地12月採購經理指數(PMI)，以評估經濟復甦進展。

估值上，現價對應2025財年預測市盈率約24倍，處於過去5年平均水平。集團於行業的龍頭地位穩固，隨着智能手機客戶於中高端產品升級速度有所加快，主要受華為重新進入消費電子市場帶來的產品創新，人工智能(AI)功能開始普遍，另外行業競爭壓力減少，公司估值可獲重估，向上阻力位80港元，即較現價有13%上漲空間。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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