陳樂怡：舜宇估值料獲重估 股價睇升13%
2024年12月28日 21:00
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雖然中美政策的不確定性持續牽制後市，但年尾大市成交未見明顯縮減，部分資金流入「中特估」主題，可為港股帶來支持。恒指需守穩20,000點，才能再向上突破。策略上，手機設備及旅遊股料可看高一線。未來一周投資者宜留意內地12月採購經理指數(PMI)，以評估經濟復甦進展。
舜宇光學(02382)上半年受惠於手機行業需求回暖，產品組合提升，帶動平均售價向上。公司上調手機鏡頭及模組指引。另外，公司持續投資汽車及擴展實境(XR)業務，相關項目取得突破。前者方面，智能駕駛對光學零部件的需求愈來愈大，後者受惠於環球科技巨頭進入智能眼鏡市場，有助帶動光學鏡頭的需求。集團2024年就各大業務範疇制訂的增長目標均按計劃推進，達標在望。
估值上，現價對應2025財年預測市盈率約24倍，處於過去5年平均水平。集團於行業的龍頭地位穩固，隨着智能手機客戶於中高端產品升級速度有所加快，主要受華為重新進入消費電子市場帶來的產品創新，人工智能(AI)功能開始普遍，另外行業競爭壓力減少，公司估值可獲重估，向上阻力位80港元，即較現價有13%上漲空間。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)