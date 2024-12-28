郭家耀：日產本田合併　反映華電動車對歐日汽車業威脅

近日全球汽車業最震撼的新聞，肯定是日本汽車製造商本田和日產證實，正在就合併或其他未來合作進行談判。今年3月份本田和日產宣布簽署策略合作諒解備忘錄，將就包括軟件在內的核心技術進行合作，當時已曾經表示兩家車廠將決定會否組成合營公司。

根據報道，本田與日產將將就業務整合展開磋商，就成立控股公司、兩家企業納入旗下的方向推進協調，未來還將考慮加入三菱汽車。

三家車廠將集結技術力量等經營資源，力爭成為世界第三大汽車集團。若三家企業整合，年銷量將超過800萬輛，成為全球領先的汽車製造商。

日產汽車的問題近月曝光，公司削減盈利預測及宣布全球裁減9,000個職位，同時降低全球產量20%，以應對汽車滯銷，市場憂慮龐大負債令其信貸評級下調。本田整體狀況較好，不過近年在中國汽車市場的佔有率迅速下滑。

若成功合併，日本汽車業將整合為兩大陣營，其中一個由本田、日產及三菱組成，今年上半年全球合共銷售約400萬輛汽車。另一陣營以豐田為首，半年銷售520萬輛汽車，豐田現時持有富士、鈴木及萬事得的股權。市場分析指出，日本車廠需透過合併提升規模效益，以增強在全球的競爭力，並相信整合是全球汽車業2025年的重要主題。

日本車廠中，第三季純電動車銷量最多的是日產汽車，排名下降4位至第22位，緊隨其後是第23位的豐田及第24位的本田，形勢明顯落後於人。合併落實後，能否扭轉困境，仍屬未知之數。今次新聞亦側面反映中國電動車對日本及歐洲汽車業的威脅，全球消費者追求價廉物美的選擇，中國電動車當然是不二之選。

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)