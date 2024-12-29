鄺紫珊：日股看漲一成　受惠強勁內需及盈利增長

受惠日本企業盈利增長，及日圓持續維持弱勢，預期日股市盈率在14倍左右，東證指數明年有望突破3,000點大關，預示未來仍有上升空間；加上日本工資水平預期2025年可上調，並可延續3%以上的工資升幅，這將有利當地持續維持經濟正增長。

現時企業盈利與銷貨收入也在歷史高位，預期日本國內生產總值將在2025年重新加速至3.5%，建議可以定時定額布局日股基金。自疫情後，日本企業對內地的依賴程度已有下降的情況，即使特朗普2.0上任後中美貿易戰又再度升溫，對日本的關連性也相對較低；加上日本企業股票回購金額已創下歷史新高，對股票市場都有正面驅動。

日本基金除聚焦大型股票，也有着眼受惠財務重整的中小型股，前段時間聚焦汽車與銀行類股，現時經板塊輪動轉至其他價格較低及更具投資價值的行業及股份，包括內需、防禦型及化工等類股。

隨着通脹上升及工資有上調，日本已打破長期低通脹模式。為控制通脹加速，日本央行在2024年採取緊縮策略，導致貨幣劇烈波動，讓日本出口型企業面臨挑戰。隨着日本企業公司管治及股東結構進行改革，交叉持股比例大幅下降，除了讓外部投資者的參與度大幅上升，也讓企業加速回購股票及增加股息，以提升企業價值及吸引力。

此舉更是付之行動，從今年開始，東京證券交易所每月發布計劃「提高價值」的公司名單，以應對沒有提出「計劃」的公司施壓，顯示企業治理改革決心。

從日本政府多方面措施及改革，有利重振日本市場，促使外資重新注意日股的投資價值及吸引力。受惠於日本強勁的內需動能，及企業的盈利增長，預示距離現在水位約有10%以上升幅。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊