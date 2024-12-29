葉尚志：聯想坐擁市佔優勢　有利推出AI PC

港股繼續來回拉扯的運行模式，但是在聖誕新年假期氣氛籠罩下，短期波幅有收窄的趨勢，形成大市出現階段性穩定的狀態，也造就市場出現「炒股不炒市」的交易行為，一些有消息題材的中小型股份，近日都有相對突出的表現。走勢上，恒指回企至10日、20日和50日線水平，發出技術性回穩的信號，初部支持可以在19,600點建立。

事實上，在全球人工智能(AI)發展的大趨勢下，市場對於聯想推出新款人工智能個人電腦(AI PC)一直都保持關注度。根據市場研究機構Canalys的報告指出，聯想第三季在內地的PC出貨量有390萬台，市場份額達到35%，位居銷量榜首。在市場佔有率的優勢下，相信將有助聯想推出AI PC的成功率。

另一方面，聯想在最近的天禧生態夥伴大會上，正式宣布與火山引擎合作，為其AI桌面助手植入字節豆包大模型，並推出AI搜索、寫作、聊天3大新功能的升級版。建議可於10.2港元以下買入，目標看12元，止蝕可定在9.4元。

第一上海首席策略師葉尚志