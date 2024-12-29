【星期一‧炒啲乜】港股收爐在即 企穩20000有望繼續上攻？

2024年即將完結，截至上周五(27日)，恒指今年以來升近18%，標指更漲近26%。分析指，美股來年有望再創新高，至於港股可否向上突破要視乎內地投資者的熱情會否再次燃起。有意見也認為，恒指明年較大機會呈橫行走勢，未必會升太多。

回望過去一周，由於聖誕假期，港股及美股均有休市，整體市場交投活躍程度有所下降，不過金融市場仍有亮點，美國聯儲局釋放鷹派減息信號後，美國10年期國債孳息率升至7個月高位。

港美兩地股市迎來聖誕老人行情，恒指企穩20,000關，市場信心逐步回暖，2024年收爐時恒指有機會扭轉連跌4年的劣勢。事實上，上周僅兩個半交易日，恒指累漲369點或1.9%，並收復10天、20天及50天線，技術走勢改善，分析料「年結」可企穩50天線。

元旦假期將至，本周全球金融市場可能傾向於保持平靜。美國ISM製造業採購經理指數(PMI)可能是本周經濟數據其中一個焦點，不過任何有關美國候任總統特朗普的政策相關新聞也可能引發市場波動。此外，內地將於周二(31日)公布官方製造業PMI，財新製造業PMI則於周四(1月2日)出爐。

投資者須注意，港股周二只有半日市，周三(1月1日)全日休市，並於周四(1月2日)復市，入市前不妨參考以下專家的財經分析及建議，為今年最後一擊做好準備。在此先祝大家於新一年投資得心應手，穩操勝券！

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